Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 242,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 242,80 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 243,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 243,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.359 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 243,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 0,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,70 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2022 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,82 EUR belaufen. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 224,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,94 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,84 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2023 wird am 18.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,53 EUR je Aktie.

