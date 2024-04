Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück kommt am Vormittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 239,50 EUR.

Bei der Hannover Rück-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 239,50 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 239,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 238,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 238,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.104 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 6,66 Prozent niedriger. Am 18.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 179,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,24 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,03 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 239,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 18.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,64 EUR gegenüber 1,84 EUR im Vorjahresquartal.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

