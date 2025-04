Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 251,20 EUR zu.

Das Papier von Hannover Rück legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 251,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 252,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 249,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 59.152 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 03.04.2025 markierte das Papier bei 281,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,10 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,84 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 294,38 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 13.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,33 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,31 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

