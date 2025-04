Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Dienstagnachmittag an

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 256,80 EUR zu.

Um 15:50 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 256,80 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 257,60 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 249,00 EUR. Zuletzt wechselten 98.742 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.04.2025 bei 281,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,66 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR ab. Mit Abgaben von 18,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,84 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 13.03.2025. Das EPS lag bei 4,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,53 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,15 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

