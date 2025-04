Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag gesucht

So bewegt sich Hannover Rück

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 248,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 248,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 249,80 EUR. Mit einem Wert von 249,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.538 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 281,60 EUR markierte der Titel am 03.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 11,79 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Abschläge von 15,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,84 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 294,38 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 13.03.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,53 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,31 EUR fest.

