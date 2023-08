Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 192,30 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 192,30 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 191,15 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 191,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.301 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 206,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 7,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,30 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,48 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,30 EUR.

Am 11.05.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 12.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 14,79 EUR im Jahr 2023 aus.

