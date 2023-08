Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 192,15 EUR.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 192,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 191,15 EUR. Bei 191,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.741 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 206,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,62 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 143,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 25,42 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 199,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,19 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 8.908,99 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.008,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,24 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Hannover Rück dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

