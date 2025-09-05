DAX23.725 +0,5%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.380 -0,1%Nas21.866 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,97 +0,5%Gold3.630 +1,2%
Profil
Aktie im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

08.09.25 16:10 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 244,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 244,00 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 241,00 EUR aus. Bei 244,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 34.720 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 3,32 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,74 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 296,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,92 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Am 09.11.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,21 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
22.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
