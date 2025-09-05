DAX23.747 +0,6%ESt505.340 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,69 +1,6%Gold3.612 +0,7%
So entwickelt sich Hannover Rück

08.09.25 09:24 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Montagvormittag

08.09.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 243,60 EUR nach.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 243,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 243,60 EUR ein. Bei 244,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.238 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 20,11 Prozent Luft nach oben. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,74 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 296,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,92 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Barclays Capital beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Underweight

Standard & Poor's erwartet fallende Preise für Rückversicherer - Munich Re-Aktie & Co. im Minus

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
22.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

