Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag kaum verändert

Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 165,00 EUR. Bei 165,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 164,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 164,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.909 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 181,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,19 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 131,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 25,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 176,47 EUR angegeben.

Am 03.11.2022 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,54 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8.908,99 EUR gegenüber 7.155,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Hannover Rück dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,51 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück