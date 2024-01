Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Mit einem Kurs von 225,30 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 225,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 226,10 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 224,50 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 225,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.420 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (229,90 EUR) erklomm das Papier am 13.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,04 Prozent. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 29,63 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 226,75 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 09.11.2023 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,72 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

