Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 223,00 EUR.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 223,00 EUR abwärts. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 222,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 225,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.532 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Mit Abgaben von 28,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 226,75 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie verdient.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,72 EUR je Aktie belaufen.

