Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Die Aktie von Hannover Rück hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 225,20 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 225,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 225,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 224,50 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 897 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (229,90 EUR) erklomm das Papier am 13.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 158,55 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 29,60 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 226,75 EUR.

Am 09.11.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2023 wird am 18.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

