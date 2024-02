Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Hannover Rück im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 228,70 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 228,70 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 228,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.754 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 231,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 30,67 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 6,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 224,78 EUR angegeben.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,94 EUR gegenüber 1,84 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,47 EUR je Hannover Rück-Aktie.

