Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Hannover Rück

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 250,00 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 250,00 EUR ab. Bei 248,80 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 251,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.501 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 281,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.04.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,64 Prozent hinzugewinnen. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,84 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 294,38 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,33 Mrd. EUR – ein Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.05.2026.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

