Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Vormittag

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 252,20 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 252,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 251,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 251,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.896 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,66 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 208,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,38 EUR aus.

Hannover Rück gewährte am 13.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 7,33 Mrd. EUR gegenüber 6,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hannover Rück am 13.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,31 EUR je Aktie belaufen.

