Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Dienstagnachmittag an

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 190,50 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 190,55 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 189,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.472 Hannover Rück-Aktien.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,10 EUR an. 1,89 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2022). Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 45,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 194,34 EUR.

Am 03.11.2022 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.908,99 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.333,43 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 14.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 14,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Swiss Re kehrt im Startquartal in die Gewinnzone zurück - Swiss Re-Aktie tiefer

Was Analysten von der Hannover Rück-Aktie erwarten

Erste Schätzungen: Hannover Rück legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück