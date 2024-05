Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 231,70 EUR zu.

Das Papier von Hannover Rück legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 231,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 232,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,00 EUR. Zuletzt wechselten 11.278 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Gewinne von 10,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 184,35 EUR ab. Mit Abgaben von 20,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,03 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,00 EUR.

Am 18.03.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,53 EUR, nach 4,45 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,22 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Hannover Rück die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

