Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Donnerstagnachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 232,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 232,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 232,60 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.542 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,60 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. 10,60 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 184,35 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,03 EUR je Hannover Rück-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 239,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 18.03.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 41,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Hannover Rück am 14.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 18,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

