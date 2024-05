Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Vormittag an Boden

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 231,50 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 231,50 EUR nach oben. Bei 231,90 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.632 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 10,84 Prozent wieder erreichen. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 184,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,03 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,00 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück ließ sich am 18.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,45 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 5,22 Mrd. EUR, gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,94 Prozent präsentiert.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 18,26 EUR im Jahr 2024 aus.

