Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 208,30 EUR.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 208,30 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 207,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 207,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.081 Hannover Rück-Aktien.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 215,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Bei 149,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 38,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,11 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 09.08.2023 vor. Das EPS belief sich auf 4,02 EUR gegenüber 3,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 11.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

