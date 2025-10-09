Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 266,00 EUR ab.

Um 11:46 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 266,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 263,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 268,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.218 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,00 Prozent hinzugewinnen. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,32 Prozent.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,19 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 296,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,92 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,22 EUR je Aktie belaufen.

