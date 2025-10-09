DAX24.659 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.949 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,87 -0,3%Gold4.008 -0,8%
Hannover Rück im Blick

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

09.10.25 16:09 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 263,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
265,00 EUR -4,40 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 263,40 EUR ab. Bei 263,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 268,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 50.129 Stück.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,09 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,19 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 296,88 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,92 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,22 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung

Hannover Rück-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Hannover Rück-Aktie steigt deutlich: Höhere Dividende angekündigt - auch Munich Re profitiert

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Hannover Rück BuyUBS AG
06.10.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
