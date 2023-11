Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 200,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 200,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 196,25 EUR. Mit einem Wert von 200,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 192.331 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 216,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.11.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,19 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 206,56 EUR.

Am 09.08.2023 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,84 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,26 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

