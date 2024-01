Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 221,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 221,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 221,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 223,00 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 18.222 Aktien.

Bei 229,90 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 3,75 Prozent zulegen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 226,75 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

