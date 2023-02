Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag kaum verändert

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 178,75 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 179,70 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 177,75 EUR. Mit einem Wert von 178,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.607 Hannover Rück-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2023 auf bis zu 193,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 7,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2022 bei 131,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 36,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 193,01 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 03.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.155,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.908,99 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 18.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2022 11,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

