Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 265,60 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 265,60 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 261,40 EUR. Mit einem Wert von 267,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92.064 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,60 EUR an. 1,51 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 27,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,73 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 279,71 EUR aus.

Hannover Rück gewährte am 11.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,64 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,12 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,63 EUR fest.

