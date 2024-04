Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 233,20 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 233,20 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 233,60 EUR zu. Bei 231,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 65.871 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,03 Prozent. Bei 179,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,03 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,00 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 18.03.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 EUR je Aktie generiert.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,26 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester

Hannover Rück-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) stuft Hannover Rück-Aktie mit Hold ein