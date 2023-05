Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 188,85 EUR. Bei 188,70 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 51.716 Stück.

Bei 194,10 EUR markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 2,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2022 auf bis zu 131,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,45 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 194,34 EUR an.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.908,99 EUR im Vergleich zu 9.333,43 EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.05.2024 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 14,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück