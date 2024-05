Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 236,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 236,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 237,20 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,90 EUR. Zuletzt wechselten 67.885 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,03 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 239,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 18.03.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

