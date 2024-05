Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 233,90 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 233,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 234,00 EUR. Bei 233,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.998 Hannover Rück-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,71 Prozent hinzugewinnen. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 184,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,03 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 239,00 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 18.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,45 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,22 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 41,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Hannover Rück am 14.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Hannover Rück die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

