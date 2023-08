Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Donnerstagmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 201,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 201,10 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 203,70 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 198,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.261 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 2,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 143,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 40,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 09.08.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,19 EUR je Aktie generiert.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,85 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie schwächelt dennoch: Hannover Rück bekräftigt nach gutem zweiten Jahresviertel den Ausblick

Ausblick: Hannover Rück stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Hannover Rück-Investment abgeworfen