Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Donnerstagvormittag

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 3,4 Prozent auf 201,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 201,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 198,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.795 Hannover Rück-Aktien.

Bei 206,80 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 2,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 143,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,71 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,80 EUR.

Am 09.08.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,19 EUR je Aktie vermeldet.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,85 EUR je Hannover Rück-Aktie.

