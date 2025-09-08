Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 243,60 EUR.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 243,60 EUR abwärts. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 243,00 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 243,40 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 24.191 Aktien.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 20,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (235,90 EUR). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 3,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,74 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 295,25 EUR aus.

Am 12.08.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 21,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie in Rot: Stabile bis leicht sinkende Preise erwartet

Aktien im Blick - Ratingagenturen sehen Renditen sinken: Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren eingefahren