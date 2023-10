Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 208,10 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 208,10 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 209,20 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 208,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.440 Hannover Rück-Aktien.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 215,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,41 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 149,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 09.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Hannover Rück am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 11.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Hannover Rück-Investment verdient

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen

Freundlicher Handel: DAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone