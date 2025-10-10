Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 261,60 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 261,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 261,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 263,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.427 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. 11,85 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 10,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,19 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 296,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,22 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung

Hannover Rück-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Hannover Rück-Aktie steigt deutlich: Höhere Dividende angekündigt - auch Munich Re profitiert