Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Freitagmittag ein

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 201,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 201,20 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 200,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.463 Hannover Rück-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 216,60 EUR erreichte der Titel am 02.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 7,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 206,56 EUR.

Am 09.11.2023 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 18.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 11.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,56 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Hannover Rück-Aktie verliert dennoch: Hannover Rück sieht sich auf Kurs zu Rekordgewinn im laufenden Jahr