Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 200,60 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 200,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 200,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 201,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65.771 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2023 markierte das Papier bei 216,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 20,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 206,56 EUR aus.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,94 EUR gegenüber 1,84 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 18.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 15,56 EUR im Jahr 2023 aus.

