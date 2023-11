Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag stärker

Hannover Rück im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 202,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 202,70 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 202,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 201,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.925 Hannover Rück-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (216,60 EUR) erklomm das Papier am 02.11.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,55 EUR am 20.03.2023. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 27,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 206,56 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 EUR je Aktie generiert.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 11.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,56 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

