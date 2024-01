Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 223,60 EUR nach oben.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 223,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 223,70 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 223,20 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 968 Stück gehandelt.

Am 13.12.2023 markierte das Papier bei 229,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,09 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 226,75 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,94 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,84 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 18.03.2024 gerechnet. Hannover Rück dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,72 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Analyse: RBC Capital Markets stuft Hannover Rück-Aktie mit Outperform ein

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Abgaben