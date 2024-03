Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 238,50 EUR.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:41 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 238,50 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 237,70 EUR nach. Bei 238,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 10.495 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 33,52 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 224,78 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,94 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie vermeldet.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. Hannover Rück dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

