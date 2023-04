Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 182,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 181,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.378 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 193,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 5,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2022 auf bis zu 131,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 38,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,34 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 03.11.2022 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.908,99 EUR umgesetzt, gegenüber 6.142,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Am 14.05.2024 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

