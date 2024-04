Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 232,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,8 Prozent auf 232,30 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 231,20 EUR nach. Bei 233,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.975 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 10,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 179,05 EUR. Dieser Wert wurde am 18.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,92 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,03 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,00 EUR.

Hannover Rück gewährte am 18.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,64 EUR gegenüber 1,84 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,26 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

