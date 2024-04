Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Hannover Rück

Hannover Rück im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 231,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 231,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 230,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 233,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.057 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 18.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 179,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,03 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,00 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 18.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,84 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Mittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus