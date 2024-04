Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 233,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 233,20 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 233,20 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 233,80 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.914 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 9,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 179,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 239,00 EUR an.

Hannover Rück gewährte am 18.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 EUR je Aktie gewesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 07.05.2025.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

