Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Mittag

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 261,20 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 261,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 259,60 EUR. Bei 264,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.940 Hannover Rück-Aktien.

Am 03.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 7,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 25,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,84 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 294,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,53 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,33 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

