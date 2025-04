Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 264,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 15:50 Uhr 0,9 Prozent. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 265,80 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 264,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.230 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,51 Prozent. Bei 208,90 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,84 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 294,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 13.03.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 4,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,53 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 7,33 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.05.2026 dürfte Hannover Rück die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,32 EUR je Hannover Rück-Aktie.

