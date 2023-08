Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag tiefer

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 198,90 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 198,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 196,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 199,50 EUR. Bisher wurden heute 28.312 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 206,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 3,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 143,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 38,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 199,80 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,89 EUR je Hannover Rück-Aktie.

