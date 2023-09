Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag gesucht

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 205,10 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 205,10 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 205,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 203,40 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.331 Stück gehandelt.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 0,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,30 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 30,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,90 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 09.08.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 4,02 EUR gegenüber 3,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 11.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 15,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

