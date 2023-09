Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 205,80 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 205,80 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 206,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 203,40 EUR. Zuletzt wechselten 52.086 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 0,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,30 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,37 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 199,90 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Hannover Rück am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 11.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

